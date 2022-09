Det var inledningsvis meningen att Sons of the Forest – uppföljaren till The Forest – skulle släppas i maj i år, men det visade sig vara för ambitiöst, och det sköts upp till oktober. Nu har det datumet också visat sig vara ambitiöst, varför Endnight Games beslutat sig för att skjuta upp det till 23 februari 2023.

I ett inlägg på Twitter skriver de att spelets omfattning har gjort det svårt att ge ett specifikt släppdatum, vilket är anledningen till att det skjuts upp igen. De lovar dock att detta är sista gången spelet försenas, så vi kan nog utgå från att de börjar närma sig målet. De berättar även att spelet kommer att kosta 29,99 $, eller runt 300 kronor.

Spelet följer i föregångarens fotspår och kretsar alltså kring att överleva i en skog som även ruvar på mordlystna kanibalmutanter. Nytt för uppföljaren är bland annat att vi har en flerarmad följeslagare, skiftande årstider att ta hänsyn till och möjligheten att gräva realistiska gropar. Givetvis finns det även ett mysterium att nysta upp.