Den vita originalfärgen hos Playstation 5 kan vara rätt smäcker, men vill man ha något som passar bättre för Call of Duty eller jaktspel som Way of the Hunter kanske den nya kollektionen kan vara något. Den klär både Playstation 5-konsolen och olika tillbehör i grå kamouflagefärger.

Produkterna som utannonserats med mönstret är Playstation 5-sidopaneler till båda versionerna av konsolen (med och utan Blu-ray), en Dualsense-kontroll och ett trådlöst Pulse 3D-headset. Playstations designteam säger sig ha velat skapa en fräschare och mer modern känsla, och mönstret i designen inkluderar de klassiska symbolerna från Playstation-knapparna

Kollektionen ska börja släppas globalt i höst: PS5-sidopanelerna och Dualsense-kontrollen den 14 oktober och headsetet i december. Datumen kan dock skilja sig beroende på plats, och hur tillgängliga de kommer att vara i Sverige vet vi inte i dagsläget.