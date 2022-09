Death Stranding- och Metal Gear-skaparen Hideo Kojima har teasat sitt nästa projekt. Det görs med en bild på Kojima Productions site, som visar silhuetten av ett kvinnohuvud med texten "Who am I?" i stora vita bokstäver.

Det skulle kunna betyda att företagets nästa spel heter just Who am I? Men eftersom den gode Kojima är notoriskt hemlighetsfull kan det lika gärna heta något helt annat. Något spel kommer hursomhelst inte presenteras under Tokyo Game Show som pågår veckan ut, det har Kojima sagt.

Det har tidigare spekulerats i att Kojimas nästa blir skräckspelet Overdose, med Margaret Qualley från Death Stranding i en roll. Ej bekräftat, ska tilläggas. Kojima själv har kommit med diverse antydningar, exempelvis i slutet av förra året. Kanske, kanske inte får vi snart veta vem jag är.