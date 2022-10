Det har kommit flera stora nyheter från CD Projekt under de senaste dagarna, inklusive att de har planer på fem nya spel, varav tre utspelar sig i The Witcher-universumet. Ett av dessa har kodnamnet Sirius och utvecklas av The Molasses Flood, som CD Projekt köpte under 2021. I ett samtal med investerare har de förklarat att Sirius kommer att skilja sig en hel del från de tidigare Witcher-spelen.

Det är ett spel som riktar sig till en bredare publik. De nämner personer som kanske sett The Witcher-serien på Netflix och därmed fått upp ögonen för världen, men som inte är intresserade av att spela spel som är väldigt "hardcore" och mörka. De är dock noga med att påpeka att Sirius definitivt inte är ett mobilspel.

Det anser heller inte att det är ett litet spel, utan beskriver det som ambitiöst projekt. Vi vet sedan tidigare att det kommer erbjuda både multiplayer och singleplayer, men utöver det är informationen knapphändig. Detta är alltså inte starten på nästa The Witcher-trilogi. Det spelet kallas istället för Polaris och utvecklas av CD Projekt Red själva.