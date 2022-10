I mitten av förra månaden skickade Hideo Kojima ut en bild föreställande ett skugghöljt ansikte med texten "Who Am I". Internets detektiver slog inom kort fast att det baserat på ansiktsformen troligen var skådespelerskan Elle Fanning. Och nu har det bekräftats att det faktiskt är hon.

Avslöjandet kommer via branschvetaren Lance McDonald, som just nu närvarar vid mässan PAX i Australien, där Kojima & Co. satt upp en ny bild föreställande samma ansikte, fast med texten "Where Am I?". Där fanns även en QR-kod som leder till denna bild, som alltså tydligt visar att det är Elle Fanning och inkluderar texten "A Hideo Kojim Game X Elle Fanning".

Det återstår att se vart marknadsföringskampanjen kommer att leda oss härnäst, men gissningsvis kommer vi inom en inte alltför avlägsen framtid få reda på "var" Ellen Fanning är.

Det hävdades tidigare i år att Kojima Productions jobbar på ett skräckspel vid namn Overdose, som bland annat skulle inkludera skådespelerskan Margaret Qualley, som spelade Mama i Death Stranding. Vi vet dock inte om spelet med Elle Fanning är samma spel eller om de har fler järn i elden.