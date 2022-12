Vi har fått ytterligare en matig genomgång av kommande Hogwarts Legacy.

Först ut är kvastflygning, och behändigt nog kan man trolla fram sin kvast ur tomma intet för att utforska eller bara ta sig från A till B. Det ska dessutom finnas flera olika kvastar, och bättre varianter låter en flyga på högre höjd under längre tid. Det finns även flygande varelser att nyttja, som hippogriffer.

Vi fick även en titt på vad de kallar för Dark Arts Battle Arena, som i princip är ett arenaområde där man kan testa olika mörka trollformler mot vågor av fiender. Det kommer att finnas tre olika Battle Arenas i spelet, men Dark Arts-varianten är bara tillgänglig om man har Deluxe-utgåvan av spelet eller köper den som ett separat DLC.

Vi ska även få ett eget utrymme att inreda i spelet, som heter The Room of Requirement. I rummet kan man göra allt från att placera ut precis vilka mattor, statyer etc. som man vill. Det är även en plats där man kan brygga trolldrycker och skapa ny utrustning. I rummet finns även en magisk dörröppning som leder ut till en glänta där man samlar och tar hand om djur man räddat i världen.

Hogwarts Legacy släpps 10 februari på pc, Playstation 5 och Xbox One, medan versionen till Playstation 4 och Xbox One försenats till 4 april och Nintendo Switch-varianten till 25 juli.