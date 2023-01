Bland alla souls-lika spel som är på gång är ett av de mest intressanta Lies of P. Det utvecklas av sydkoreanska Neowiz och Round 8 Studio, och låter oss axla rollen som den mekaniska dockan Pinocchio. Nu har AMD släppt en ny trailer som de menar är inspelad i 8K på deras bitiga grafikkort RX 7900.

Trailern ger oss en titt på den halvt ödelagda staden och de mekaniska fiender som nu befolkar den. Det hela avslutas med en bosstrid mot en mekaniserad, apliknande poliskonstapel(?). Mer gameplay från spelet hittar ni här.

Precis som originalberättelsen ska spelet kretsar en hel del runt att ljuga, och framför allt hur vi väljer att ljuga. Det kan sedan påverka uppdragen vi utför och leda till olika slut. Lies of P är tänkt att släppas någon gång under 2023 till pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.