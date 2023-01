Quantic Dream beskriver 2022 som ett fantastiskt år för dem, bland annat eftersom Heavy Rain, Beyond: Two Souls och Detroit: Become Human faktiskt sålde bättre än de gjorde under 2021, vilket inte är en helt vanlig företeelse. Det innebär att försäljningen av Detroit: Become Human nu har nått och passerat milstolpen 2,5 miljon sålda exemplar på pc.

På det stora hela innebär det att spelet sålt i över 8 miljoner exemplar på alla plattformar (alltså Playstation och pc). En riktigt imponerande siffra, och då inkluderar den inte exemplar som spelare hämtat hem från prenumerationstjänster som Playstation Plus.

I dagsläget är det mest högprofilerade projektet som Quantic Dream jobbar med Star Wars Eclipse, som sägs kännas som ett klassiskt Quantic Dream-spel, fast i form av ett actionäventyr. Det har även ryktats att de jobbar på ett spel baserat på sin Dark Sorcer-demo.