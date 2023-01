Nu är det mindre än en månad kvar tills Playstation VR2 släpps (22 februari), men dessvärre har Sonys headset förlorat en av sina lanseringstitlar. Det är Supermassive som meddelat att The Dark Pictures: Switchback inte kommer att vara tillgängligt när headsetet släpps.

På Twitter skriver de att Switchback är deras mest ambitiösa VR-titel hittills – de har tidigare gjort Until Dawn: Rush of Blood, The Inpatient och Bravo Team – och att det inkluderar fem omfattande världar med olika rutter baserat på The Dark Pictures-serien. De hade gärna släppt spelet i samband med PSVR2, men säger att fokus ligger på att upplevelsen är bra, och att spelet därför skjuts upp till 16 mars.

The Dark Pictures: Switchback är en rälsskjutare där vi som sagt far fram genom olika The Dark Picturs-inspirerade världar och försöker hålla oss till liv. Spelet kommer bland annat att dra nytta av PSVR2:s ögonspårning för att hålla koll på när man blinkar, vilket vissa fiender kommer att utnyttja.