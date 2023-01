När The Day Before visades upp var det många som ansåg att det såg lite väl bra och polerat ut. Det gameplay(?) vi såg doftade starkt av The Division och visade en öppen spelvärld som var väldigt detaljerad för att vara ett MMO. Sedan dess har utvecklaren Fntastic gång på gång fått spelvärlden att höja på ögonbrynen, bland annat genom att inte släppa utlovade gameplay-videor och be folk att jobba på volontärbasis åt dem.

Spelet var tänkt att släppas den 1 mars, och för någon vecka sedan lovade Fntastic att oredigerat gameplay äntligen skulle visas upp någon gång i januari. Nu har dock spelet helt försvunnit från Steam, och inledningsvis hävdade Fntastic att det rörde sig om en bugg med koppling till att Steam höll på att uppdateras.

Nu har de dock ändrat sig och lagt upp ett meddelande på Twitter där de säger att Steam tagit bort spelets sida på begäran av en privatperson. De förklarar att namnet "The Day Before" var tillgängligt som varumärke för spel när utannonseringen skedde i januari 2021, men att en privatperson sedan hann registrera det i USA innan Fntastic. De ska inte ha varit medvetna om detta och inte blivit uppmärksammade på det förrän den 19 januari.

Detta innebär att de inte kommer att släppa någon gameplay-video denna månad, men de lovar att den kommer så fort som möjligt efter att de pratat med sina jurister. Än värre är att spelet nu ska släppas i november istället. Spelet har tidigare anklagats för att vara vaporware, och det här lär garanterat agera bensin på den elden.