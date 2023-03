I mitten av förra månaden meddelade Riot att tre nya spel i League of Legends-världen var på väg. Precis som det hade ryktats om innan hette ett av dem The Mageseeker: A League of Legends Story och har den välkända karaktären Sylas i huvudrollen.

Utvecklingen är det Digital Sun som står för, som tidigare gett oss det väldigt uppskattade Moonlighter. Nu har de och utgivaren Riot Forge gett oss den första gameplay-trailern för spelet, där vi ser Sylas härja runt efter att ha flytt från sin fångenskap. I striderna använder man främst de kedjor som tidigare höll Sylas fången, men eftersom han kan stjäla magi kan han dessutom använda sina motståndares magier mot dem.

Tanken är att vi ska resa runt i Demacia för att hitta andra kuvade magiker, så att de kan rekryteras till motståndsrörelsen och störta de Mageseekers som härskar.

Den 18 april släpps The Mageseeker: A League of Legends Story till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch och pc.