Fromsoftware meddelade nyligen att det vankas mer äventyr i Elden Ring tack vare den kommande expansionen Shadow of the Erdtree. Exakt vad denna expansion kommer att lägga till vet vi inte, men varför inte ta tillfället i akt och blicka tillbaka på våra tidigare äventyr i denna dödliga spelvärld?

Till vår hjälp har vi en uppsättning intressant statistik från Bandai Namco, som bland annat berättar att vi dött totalt över nio miljarder gånger under våra äventyr. Dessa dödsfall är det främst fiender och NPC:er som stått för (69 %), men även statuseffekter från omgivningen (15 %) och dödliga fall (14 %) har gjort sitt för att ta kål på oss. Något som varit betydligt mindre dödligt är andra spelare, som bara står för 2 % av dödsfallen.

Vilka bossar är det då som satt flesk käppar i hjulen? Föga förvånande är det Malenia som ligger i topp (329 miljoner), följd av Margi the Fell Omen (281 miljoner) och allas vår nybörjarfälla, Limgrave Tree Sentinel (277 miljoner). Många har valt att använda sig av magi för att värja sig mot fienderna, och där har Rock Sling varit den populäraste trollformeln, medan Blessing of the Erdtree är den mest använda besvärjelsen.