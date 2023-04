The Portopia Serial Murder Case är ett äventyrsspel från tidigt 80-tal som inspirerat en rad olika japanska spelskapare, som Hideo Kojima. Det är ett textbaserat spel (Famicom-versionen hade en kommandomeny) där man måste skriva sina kommandon själv, vilket resulterar i den för undergenren klassiska jakten på rätt ord för att komma vidare.

Under gårdagen släppte Square Enix en ny version av spelet gratis på Steam, som är ämnad att demonstrera deras teknik för naturlig språkbearbetning (Natural Language Processing/NLP) och AI, vilket var tänkt att göra interaktionen med spelet mer naturlig och anpassningsbar. Det verkar inte riktigt ha gått vägen, och spelets samlade omdöme är i skrivande stund "Väldigt negativt".

Folk klagar på att spelet inte förstår deras kommandon, trots att de är tydliga och väldigt nära varianter som spelet faktiskt accepterar. En användare nämner till exempel att "Let's go to the crime scene" inte gör något, men att "Go to the crime scene" får spelaren att ta sig till brottsplatsen.

Det verkar tyvärr som att Square Enix AI inte är mycket smartare än den text-parser som originalspelet använde sig av.