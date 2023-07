Arkanes spel säljer inte alltid som smör men har ofta fått kultfölje och höga betyg. Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored och Deathloop är några exempel. Austin-filialen (som gett oss Prey) stod dock för ett fiasko med Redfall. Ett spel som vissa internt hoppades skulle läggas ner.

Nu verkar Arkane Austin i alla fall få vända blad och kanske återgår de till sina immersive sim-rötter. Man söker nämligen nu efter en lead technical engineer, vars platsannons vid första anblick inte säger sig särskilt mycket. Vid andra står det däremot klart att den man söker är någon som "har rutin från singleplayer-actionrollspel och immersive sims".

En beskrivning som i princip låter som allt från Arkanes spel-cv innan Redfall. En av studions grundare heter Harvey Smith, som var lead designer för legendariska Deus Ex. Mer sånt, tack!