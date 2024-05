Efter 2022 års omtyckta Lego Star Wars: The Skywalker Saga kan man fråga sig vilka Lego-horisonter som väntar. Enligt rykte är det bokstavligt talat Lego Horizon Adventures som är under utveckling. Ett actionäventyr som märkligt nog hoppar över Horizon Zero Dawn för att gå direkt på Horizon Forbidden West – om vi ska tro ryktet som Insider Gaming rapporterar om.

Man nämner inte TT Games, utan ett samarbete mellan Playstation och Lego. Det ska vara "Horizon Forbidden West fast Lego", med "realistisk grafik". Det sista låter motsägelsefullt.

En trailer sägs vara färdigproducerad, vilket talar för en avtäckning inom kort. Det viskas (mer rykten!) om en Playstation-show inom kort, vilket förstås är ett lysande tillfälle att visa upp spelet.

Kurakasis tweetade innan Insider Gaming-rapporten om Lego-samarbete med "välkänt" Sony-IP.