Det går bra nu, Baldur's Gate III. Ja, faktum är att det bara går bättre och bättre. Nyligen klev spelet förbi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom med högst snitt på Metacritic och Opencritic under 2023. 2023 i all ära, nu kliver Baldur's Gate III upp med tidernas högsta pc-snitt på Metacritic. Opencritic också, för all del. Ja, där är det rentav högst oavsett spel. Men i Metacritic-fallet finns det en längre historik att gräva i. Opencritic får ursäkta, det smäller högre.

Larians trea kliver förbi titlar som Half-Life 2, GTA V och föregångaren: Baldur's Gate II.

Enormt höga men ganska få betyg

Det finns dock en rejäl brasklapp: Baldur's Gate III-betygen fortsätter ticka in. Recensionskoderna skickades ut sent och därmed kommer betygen pö om pö snarare än (nästan) alla på gång. 26 betyg finns i nuläget vilket i sammanhanget är ganska få. Tears of the Kingdom har som jämförelse 140 betyg på Metacritic. Det kan och kommer förmodligen balanseras om, men trenden har å andra sidan pekat uppåt för Larians rollspel.

Fortsätter det så?

Det ska även sägas att Metacritic-snittet inte är en objektiv sanning. Snarare är det en rad subjektiva betyg på olika skalor som buntas ihop. En maktfaktor i spelvärlden är det emellertid.

FZ har recenserat Baldur's Gate III, men betyget kommer i andra delen av recensionen i veckan.