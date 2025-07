Klockan 18 i kväll tar FZ Play en titt på Tales of the Shire, det nyss släppta Lord of the Rings-spelet där du lever livet som hob. Under ledning av @Wakkaah tar vi oss en titt på hur det är i Fylke nuförtiden, och du följer äventyret i Youtube-spelaren ovan eller på Twitch om du föredrar det.

Missa inte skärmdumpstävlingen! Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från aftonens stream. Sen kan du redigera den eller lämna den som den är, och för att tävla postar du bilden i skärmdumpstråden (där hittar du även reglerna för att tävla). Deadline är klockan 23.59 fredag den 1/8. Killing Floor 3-tävlingen är avgjord och vanns av @Visual Prick som får ett ex av spelet. Grattis!