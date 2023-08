Digital Eclipse dokumentär The making of Karateka släpps den 29:e augusti. Dokumentären handlar om Jordan Mechner och spelet Karateka. Jordan som också står bakom klassiker som Prince of Persia och The Last Express släppte karate spelet Karateka 1984 och i dokumentären får vi en inblick i bakgrunden och skapandet av spelet.

Det som är unik i dokumentären är att den kommer innehålla spelbara sektioner. Hela originalspelet från 1984 finns med, men även en ofärdig prototyp och en ny remastrad version av Karateka. Som bonus finns även en prototyp av Deathbounce som är ett shoot’em’up-spel Mechner skapade när han var 17 år gammal.

The Making of Karateka kommer släppas på Playstation 4/5, Xbox Series och PC den 29e augusti. I september kommer även Switch-ägarna få ta del av godsakerna. The making of Karateka är den första interaktiva dokumentären i en serie som kommer handla om klassiska spel och spelhistoria.