Sonys årliga kampanj Days of Play började i går, och innebär rea på både hårdvara och spel ända till den 12 juni. I Sverige säljs Playstation-grejer av fristående butiker, inte av Sony själva, och här listas vilka som deltar.

De båda PS5-konsolerna finns för cirka 5 500 respektive 6 000 kronor (utan och med skivläsare). Dualsense-kontroller kostar 650 spänn och en PSVR2 får du loss från 6 000 kronor. Den ryktas bli pc-kompatibel, och med lite tur kommer ett sånt besked innan rean är slut (State of Play-show i natt, håll koll där).

Massor av spel säljs med rabatt, digitalt i Playstation-shoppen och fysiskt av butikerna som listas i länken ovan. Några exempel (fysiska spel) är Spider-Man 2 för 350 kr, Gran Turismo 7 (400 kr), Rise of the Ronin (400 kr), Horizon Forbidden West (300 kr), The Last of Us 2 Remastered (300 kr) och God of War: Ragnarök (400 kr). Om du föredrar digitala spel så är det rea även i Playstation-shoppen, dock med lite högre priser generellt.