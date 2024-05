Destiny 2-expansionen The Final Shape ser ut att ha läckt i sin helhet, fem dagar innan premiärdatumet.

Det är stor risk för spoilers (men inte i denna nyhet, så läs vidare), och diverse klipp och bilder har redan börjat dyka upp. Expansionen ska ha varit fullt spelbar innan Bungie och/eller Sony släckte servrarna. Enligt det här Reddit-inlägget av Soracaz verkar allt innehåll – kampanj och story, raid-belöningar, mekaniker, med mera – ha varit tillgängligt.

Enligt uppgift har även Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree (släpps den 21 juni) varit tillgänglig en period. Men där har det såvitt känt inte dykt upp något material från spelet, så betrakta uppgiften som ett rykte tills vidare. Samt se upp för eventuella spoilers.

Det är okänt exakt vad läckan beror på. På flera håll hävdas att expansionen (expansionerna?) blivit tillgängliga via molnet efter en PS5-uppdatering, men inget är bekräftat.

Läckt Destiny 2-material dyker upp här och där på Youtube, Twitter och andra stäöllen, så se upp om du är spoiler-känslig.

The Final Shape släpps tisdag den 4 juni, och Shadow of the Erdtree som sagt den 21:a.