Hexworks och CI Games meddelar via X att Lords of the Fallen har gått guld och är således färdig för release på fredag den 13:e oktober som det ryktades om tidigare.

Att spelet har ”gone gold” är ett gammalt uttryck som innebär att spelet var färdigt och tryckts på guldskiva som sen var inskickad för kopiering. Idag så säljs inte spel på samma vis, men uttrycket finns kvar och innebär att spelet är färdigt för försäljning.

Lords of the Fallen är ett Souls-like-spel som lite förvirrande nog verkar vara både en reboot och en uppföljare på spelet med samma namn från 2014. Nu släpptes det i alla fall på fredag den 13:e i oktober och vi får väl hoppas att datumet inte innebär någon otur för spelet och releasen.