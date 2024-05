Den 9 juni kör Xbox sin somriga spelshow, som de kallar för Xbox Games Showcase. På Twitter/X frestar de oss dessutom inte bara med den huvudsakliga showen, utan även en påföljande Direct-sändning där spelnamnet är censurerat, men ackompanjeras av en trehövdad hund.

Spekulationerna är så klart igång, men användaren Charlieintel menar att det är ett nytt Call of Duty med kodnamnet Cerberus, som sägs vara ett Black Ops-spel.

Angående den huvudsakliga spelshowen så rapporterar The Verge att det blir en hyfsat stor sådan, med fler spel än förra årets show. De skriver även att ett nytt Gears of War-spel är tänkt att utannonseras och att vi även ska få släppdatum för bland annat Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed och Indiana Jones and the Great Circle.