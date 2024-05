Med all uppståndelse kring Escape from Tarkov förra månaden är det inte konstigt om folk letar efter alternativ till det, och in kliver Gray Zone Warfare för att försöka axla den rollen. Det släpptes i early access i går, och precis som i Tarkov handlar det om ett taktiskt och oförlåtande FPS där man kan slåss mot både datorstyrda och mänskliga fiender.

Omdömena på Steam är i skrivande stund "blandade" (60 % upptummar), med klagomål om bland annat prestanda, obestraffad team-killing, buggar, dålig AI och tråkiga uppdrag. Men det är som sagt early access, och många tycker även att spelet är riktigt bra.

Spelet toppar just nu försäljningslistan på Steam, så förhoppningsvis drar de in tillräckligt med pluring för att sätta igång att fixa de rapporterade problemen så fort som möjligt (en hotfix är redan ute).