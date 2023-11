December är snart här, vilket innebär en ny vända Playstation Plus-spel. Spelen ifråga blir tillgängliga från och med den 5 december för alla Playstation Plus-nivåer, och man har fram till 1 januari på sig att knipa dem.

Först ut är Lego 2K Drive, som är ett racingspel med en öppen spelvärld som man utforskar i diverse Lego-fordon. Och ja, givetvis får man komponera ihop egna skapelser av de danska klossarna. Spelets race har ett upplägg som påminner om The Crew, där man skiftar mellan olika fordon (bilar, båtar, flygplan) under loppet beroende på terrängen. Likt Mario Kart kan man även använda olika power-ups för att göra livet surt för motståndarna.

Det andra spelet är tillfredsställande Powerwash Simulator, som är precis vad namnet antyder. Man tar sig an olika uppdrag där man tvättar hus, fordon, altaner och annat med högtryckstvätt och andra redskap. I takt med att stålarna flödar in kan man uppgradera sina grejer för att bli snabbare och kunna ta sig an större jobb.

Avslutningsvis är det säregna Sable som erbjuds, som är ett äventyrsspel med väldigt speciell design där man färdas genom stora landskap på sin svävarhoj för att upptäcka gamla ruiner och annat spännande.