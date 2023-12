Life is Strange-utvecklaren Don't Nod fortsätter att bredda sin repertoar med vad som ser ut att bli deras mest actionbetonade spel hittills (och därtill mest ambitiösa). I Banishers: Ghosts of New Eden spelar man som duon Red och Antea, som var och en har sina egna specialförmågor och styrkor, där Antea mer eller mindre är ett spöke som dyker upp när relevanta förmågor används.

I övrigt är det många bekanta inslag: lätta och tunga attacker, möjlighet att rulla undan, pareringar i rätt ögonblick för att öppna upp möjligheten för en motattack och skjutvapen för att attackera på distans, helst så att man träffar fiendernas svaga punkter.

Banishers: Ghosts of New Eden försenades nyligen och kommer att släppas den 13 februari 2024 på pc, Xbox Series X/S och Playstation 5.