För två veckor sedan höll Xbox hov, 23.00 i kväll är det Playstations tur. Fyrtio minuter och fler än femton spel till både PS5 och PSVR2 utlovas, och vi kommer att få se Stellar Blade och marstiteln Rise of the Rōnin. Det har även ryktats om Death Stranding 2 (med undertiteln On the Beach?) och skräckfavoriten Until Dawn till pc och PS5.

PS5-exklusiva Final Fantasy VII Rebirth är ett av årets hetaste och mindre än en månad bort. Det räknar vi med att få se. Sedan undrar man förstås vad Playstation-kanoner som Naughty Dog, Sucker Punch med flera har på gång. Vissa svar kanske kommer under kvällen.

23.00 drar det alltså trailerkalaset igång. Glöm inte snacks och valfri kyld dryck!