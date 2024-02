Hösten 2023 släpptes det första Monkey Island på över 30 år med Ron Gilbert i regissörsstolen, men det var fler veteraner som gjorde comeback. Vägen till ett nytt spel var emellertid lång och den nya dokumentären från Noclip handlar om hur Return to Monkey Island blev verklighet.

Men Returning to Monkey Island är också en vandring nedför minnenas allé och de spel som släppts i serien: från 1990 års Secret of Monkey Island hela, via Curse, Escape och de andra.