"The Sims 5" får se upp, för det har kommit en hel del konkurrens i undergenren, inklusive nyligen försenade Life by You och glättiga Inzoi. Ett annat liknande spel som flugit under radarn för undertecknad är Paralives, men det ser ju faktiskt riktigt trevligt ut i gameplay-videon ovan.

Precis som i de andra spelen låter Paralives oss bygga egna drömkåkar och drömpersoner, för att sedan detaljstyra deras liv. Byggmässigt lovas vi ett system som inte begränsas till ett rutnät, vilket möjliggör kurvade väggar, skräddarsydda trappor, möjlighet att ändra storlek på föremål med mera.

Interaktioner med andra karaktärer spelar så klart även en stor roll, och vill man att flera av dem ska ägna sig åt en och samma aktivitet tillsammans kan man på bästa RTS-maner helt enkelt markera dem och dela ut ordern.

Jobb måste man också ha, för räkningarna betalar inte sig själva, och med jämna mellanrum tilldelas man jobbpoäng som man kan investera för att bli bättre på jobbet och tjäna mer pengar eller lägga till andra aspekter som låter en förbättra separata förmågor – att låsa upp möjligheten att lyssna på musik på jobbet kommer till exempel att gradvis förbättra ens musikförmåga.

Paralives är tänkt att släppas i early access på Steam någon gång under 2025, och utvecklaren Alex Massé och hans team vill även påpeka att spelet aldrig kommer att få DLC som kostar, bara gratis uppdateringar. Vill man få en mer detaljerad bild av vad de har lagt till och planerar att lägga till i spelet, kan man kasta ett öga på dess färdplan.