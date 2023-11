Nästa år planerar Life by You att ge sig in i den kategori av livssimulatorer som The Sims länge har regerat ohotat i, och nu visar det sig att ytterligare en aktör är redo att ta upp fajten. Det är inga mindre än Krafton, främst kända för PUBG, som har visat upp Inzoi.

Ovan ser ni den första titten på spelet, och åtminstone sett till grafiken ser det riktigt lovande ut. Det använder sig av Unreal Engine 5, men Krafton påpekar att det fortfarande är i ett rätt tidigt skede av utvecklingen.

Man kan bo i både villor och lägenheter, och de inredningsmässiga och arkitektoniska möjligheterna ser riktigt bra ut. Som grädde på moset kan man till synes även anpassa offentliga utrymmen, som parker. Det ska finnas flera olika städer att spela i, och ovan ser vi en sydkoreansk variant.

Vissa utomstående har faktiskt redan fått testa spelet, och nedan ser ni en video av det. Vi har inga konkreta uppgifter om plattformar, men spelet är tänkt att släppas i slutet av 2024.