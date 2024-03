Under de senaste dagarna har det florerat rykten om att svenska Arrowhead Game Studios, utvecklaren bakom Helldivers 2, håller på att bli uppköpt av Playstation. Nu har dock ryktet motbevisats, och det av högsta auktoritet.

På Twitter/X skriver Arrowheads vd, Johan Pilestedt, att det här är det första han hör om ett uppköp, vilket är en bra fingervisning om att det är påhitt. Han påpekar även att företagets logotyp i den "Welcome to the family"-bild någon har knåpat ihop är en gammal sådan.

Rykterna grundas med stor sannolikhet på att Playstation agerat utgivare åt spelet, det faktum att det sålt bra och att det inte släppts på Xbox, till Phil Spencers förtret.