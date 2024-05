Listan över kommande Playstation Plus-spel är ute. Den 21 maj får prenumeranter sätta tänderna i Red Dead Redemption 2, Rockstars mästerliga westernsaga om en eskalerande gängkonflikt vid förra sekelskiftet. Både kampanjen och onlineläget ingår.

Det har sällskap av det hyllade multiplayer-spionspelet Deceive Inc., Crime Boss: Rockay City (sågat, men uppmärksammat pga kända skådisar på omslaget) och survival-titeln Stranded: Alien Dawn. Dessutom: The Settlers: New Allies, Cat Quest (både ettan och tvåan), The Lego Movie 2 Videogame, Watch Dogs, med mera. Allt som sagt tillgängligt den 21 maj.

Detaljer i PS-bloggen.