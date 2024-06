2021 utannonserades The Wayward Realms, skapat av Ted Peterson, Julian LeFay (The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall) och deras Oncelost Games. Det har beskrivits som en tematisk uppföljare till just Daggerfall och därtill i så stor skala att det borde kategoriseras som ett "grand RPG". Nu har en Kickstarter-kampanj dragits igång för spelet.

Spelvärlden sägs bli 500 000 kvadratkilometer stor och inkludera tusentals städer i realistisk skala, småstäder och labyrintliknande hålor, givetvis med teknik för procedurell generering i ryggen – notera dock att det inte är vad den Kickstartade versionen av spelet kommer att inkludera. Mer om det nedan.

I den senaste trailern får vi ta en tripp till en av de många öar som spelvärlden ska bestå av. Vi är där för att träffa informanten Niles, men dörren till hans hus är låst, vilket får spelaren att klättra längs fasaden till en olåst balkongdörr, och väl där inne lyckas han charma Niles till att släppa på informationen han vill ha – en fingervisning om ett öppnare sätt att tackla uppgifter på?

För just valmöjligheter ska vara något de värnar om, och de försäkrar att man inte ska kunna "förlora" genom att misslyckas med uppdrag, bara få olika resultat och framtida konsekvenser. Det finns heller ingen egentlig serie av huvuduppdrag att följa, utan istället mindre och mer varierade berättelser hos de olika fraktionerna såväl som större "världsevent" som vi kan påverka på olika sätt.

Kickstarter-målet ligger på 500 000 dollar, och i skrivande stund har de skramlat ihop 294 000, och då har kampanjen precis dragit igång. Den är dock bara menad att finansiera ett års utveckling av en early access-version som de sedan ska ta till utgivare för att försöka säkra finansiering av det fullständiga spelet.

Backare ska få tillgång till denna early access-version, som ska bestå av en 140 kvadratkilometer stor värld, människa och orch som spelbara raser, fem fraktioner att gå med i, ett stort "världsevent", dussintals fiendetyper, karaktärsutveckling, ett magisystem och annat. Vill man bara ta en tyst minut så kan man även gå och fiska.

Det finns även ytterligare mål beroende på hur mycket kosing som samlas in, inklusive fler spelbara raser, fler fraktioner och en del annat. Mest lockande är dock multiplayer-stöd, som läggs till vid två miljoner insamlade dollar.

Early access-versionen väntas bli klar i december 2025. Det är pc som gäller för early access, men de utesluter inte att det kan komma att ändras under resans gång, och det färdiga spelet vill de släppa på så många plattformar som möjligt.