Ted Peterson och Julian LeFay kanske inte direkt får några klockor att ringa hos gemene gamer, men båda spelade betydelsefulla roller i utvecklingen av rollspelen The Elder Scrolls Arena och The Elder Scrolls II: Daggerfall. För en tid sedan grundade de Oncelost Games, och nu har de äntligen utannonserat sitt kommande spel: The Wayward Realms.

Inte helt oväntat rör det sig om ett fantasy-RPG i en öppen spelvärld, och ambitionerna tycks det inte vara något fel på. Eller vad sägs om städer som befolkas av hundratals eller till och med tusentals invånare? De går till och med så långt som att säga att mängden valmöjligheter i spelet berättigar att klassa det som en helt ny typ av spel vid namn Grand RPG.

Spelvärlden består av över hundra öar i realistisk storlek, och givetvis är de fulla av fraktioner och andra aktörer som kämpar om makt. En virtuell game master ska se till att spelvärlden reagerar på vad spelaren gör och ingen genomspelning ska vara den andra lik™. Det finns inga specifika klasser att spela, utan det är helt upp till spelaren att kombinera olika förmågor, magier och dylikt för att skapa en egen roll.

Spelet är fortfarande i ett tidigt skede och utvecklas i dagsläget endast till PC, men de hoppas även kunna släppa det till konsoler.