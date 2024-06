Den andra säsongen av The Last of Us-serien på HBO har premiär under 2025, och i februari ska filmandet ha börjat, med Kaitlyn Dever i rollen som kontroversiella Abby. Den andra säsongen kommer dock inte att bli riktigt lika lång som den första, avslöjar Craig Mazin för Deadline:

Handlingsmaterialet som vi fick från [The Last of Us] Part II är mycket mer omfattande än handlingsmaterialet från det första spelet, så en del av vad vi behövde göra inledningsvis var att komma underfund med hur berättelsen skulle berättas över säsongerna. När man gör det så letar man efter naturliga brytpunkter, och när vi lade fram allt, den här säsongen, kändes det som att den naturliga brytpunkten kom efter sju avsnitt.

Sju avsnitt alltså, att jämföra med den första säsongens nio. De försäkrar dock att anledningen till de färre avsnitten är att de vill ta sig ordentligt med tid att berätta historierna och att varje avsnitt ska kännas som en storfilm.

Säsong tre kommer dock att bli betydligt större, men trots det tror han inte att de kommer att kunna berätta klart hela historien under den. Så länge folk fortsätter att titta kan vi nog alltså räkna med att det hela rundas av i en fjärde säsong.