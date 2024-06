Life is Strange: Double Exposure var ett av de spel som utannonserades under Xbox Games Showcase i söndags, och nu har Deck Nine inte bara släppt en intervju där de pratar om spelet, utan även en 18 minuter lång gameplay-video.

I intervjun försäkrar de att båda sluten från det första Life is Strange-spelet kommer att respekteras och att inget av dem anses vara "det rätta". Vilka val individuella spelare fattade i det spelet kommer att ordnas på ett naturligt sätt i spelets inledning, då Max pratar med sin vän Safi.

Hannah Tell repriserar sin roll som Max, som nu är vuxen och arbetar på ett universitet. En tragisk händelse leder dock till att hon upptäcker en ny förmåga: att hoppa mellan två tidslinjer.

Life is Strange 2 släpps den 29 oktober på Playstation 5, Xbox Series X/S och pc, och det ska även komma till Nintendo Switch senare.