Det är mycket Shadow of the Erdtree nu, vilket inte är konstigt med tanke på att det är en otroligt efterlängtad expansion om släpps under den sedvanliga speltorkan på sommaren. Och trots att sol och bad hägrar har expansionen krängts i en hel del exemplar.

Fem miljoner, närmare bestämt. Det rapporterar utgivaren Bandai Namco, som även säger att siffran nåddes efter bara tre dagar på marknaden. Det kan jämföras med det totala antalet sålda exemplar av grundspelet, som i februari låg på 23 miljoner.

Alla har med andra ord inte gett sig av till Realm of Shadow för att vandra i Miquellas fotspår, men siffran kommer givetvis att stiga en hel del under de kommande månaderna. Vill man ta en titt på expansionen utan att lira själv så kan man spana in gårdagens stream, då Wakkaah tog sina första stapplande steg i den.