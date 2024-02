I går kom äntligen det första rörliga materialet och releasedatumet för Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree (släpps 21 juni). Instoppat i en pressrelease om det berättar Bandai Namco att originalspelet har sålts i över 23 miljoner exemplar.

Det är en ökning med 2,5-3 miljoner sedan den senaste siffran som kom i maj förra året. Imponerande för ett singleplayer-spel som det då kom få nyheter till.

Elden Ring släpptes i februari 2022 och prisades som det årets bästa spel på många håll. FZ belönade det med en femma i betyg, men vi satte faktiskt God of War: Ragnarök som det årets bästa spel. Vilket ni FZ-besökare inte höll med om: ni röstade med bred marginal fram det till 2022 års bästa spel.

Vi lär få anledning att återkomma när Shadow of the Erdtree släppts, både med betyg och försäljningssiffror. Tills dess: kolla in trailern: