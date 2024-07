No Rest for the Wicked utvecklas av Moon Studios – som även står bakom Ori-spelen – och släpptes i early access för runt tre månader sedan. Det led av en hel del problem vid släppet, inte minst vad gäller prestandan, vilket har förbättrats till viss del i en serie hotfixes.

Nu är det dock dags för den första ordentliga uppdateringen, som de kallar för The Crucible. Den fokuserar på end game-segmentet Cerim Crucible i den första akt av spelet som vi har tillgång till. Det är en roguelite-upplevelse med slumpmässiga kammare att ta sig igenom, och uppdateringen lägger till en ny fraktion, en ny försäljare och ett nytt grafiskt tema. Därtill tillkommer Echoes-systemet, som låter en välja olika buffar och effekter under rundan.

Det vankas även nyheter i resten av spelet, inklusive att vissa regioner har utökats, bitigare effekter när man dödar fiender, hemlösa djur som man kan klappa och framför allt en hel radda CPU-optimeringar såväl om optimering av minnesanvändningen. Spelet har dessutom blivit Steam Deck-verifierat.

Uppdateringens innehållsförteckning läser ni här.