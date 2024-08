Hyrule är många av oss hyfsat bekanta med vid det här laget, men varje besök ter sig lite annorlunda, och The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom blir inget undantag. I det kommer vi att få spela som Zelda – även om Link också ska vara spelbar i någon utsträckning – och i den senaste trailern får vi oss en genomgång av denna variant av Hyrule.

De olika regionerna är återigen varierade: ökentäckta Garudo Valley, vattenfyllda Jabul Waters, heta Eldin Volcano och våtmarkerna i Faron Wetlands. De olika regionerna bjuder på en uppsjö av karaktärer att träffa och ta emot diverse uppdrag från. Det finns flera olika sätt att resa runt i världen, inklusive waypoints att snabbresa till och hästar att rida på och mosa mindre fiender med.

Blir man törstig på vägen kan man stanna vid en smoothiebutik och mixa ihop några av de ingredienser man samlat på sig för att dra nytta av deras effekter.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom släpps den 26 september på Nintendo Switch.