Sony har presenterat vilka spel Playstation Plus-prenumeranter får tillgång till denna månad.

Först ut är The Witcher 3, det maffiga rollspelet som hunnit bli hela 15 år gammalt. (15 år?!!?) Läge att ta sig an det nu om du mot förmodan inte hunnit med det. Om du istället suktar efter att starta din egen sekt är Cult of the Lamb något att kolla in. Även det gav vi högt betyg. Vidare har vi Monster Hunter-kopian Wild Hearts, tech-övervakaren Watch Dogs 2, MC-liret Ride 5, med flera. Har du Premium-varianten får du tillgång till VR-liret Vacation Simulator, några Timesplitters, med flera.

Spelen blir tillgängliga den 20 augusti. De kräver att du prenumerear på PS Plus Extra eller PS Plus Premium.