Andra säsongen av The Last of Us-serien på HBO är hett efterlängtad, och hittills har vi bara fått en kort teaser-trailer. Men nu har en längre teaser-trailer släppts och gett oss en lite matigare titt på vad som komma skall.

Som vi ser (och som man redan vet om man har lirat spelet) har vi en känslosam resa framför oss, men vi vet ännu inte när avresan sker. Det enda officiella vi har hört är att premiären ska ske under 2025, men det har ryktats om att den äger rum under den första halvan av året.

Pablo Pascal och Bella Ramsey reprisserar sina roller från första säsongen och får även sällskap av bland andra Kaitlyn Dever, som axlar rollen som Abby.