Efter flertalet förseningar lades det The Sims-liknande spelet Life by You till slut ner, och meningarna går isär angående i vilket skick spelet faktiskt var – en utvecklare hos studion Tectonic menar att det gick bra, medan utgivaren Paradox inte tyckte att det gick särskilt bra.

Men trots att de nu har blivit brända av elden så skyr inte Paradox livssimulatorgenren. Via RPS får vi höra att den vice vd:n Mattias Lilja under ett pressevent i London sade att Life by You var ett "strategiskt känsligt projekt", men att de inte har gett upp hoppet om att skapa en livssimulator.

Det är logiskt för oss rent strategiskt. Att hitta det där kärnteamet som vill göra det spelet åt oss är en riktigt bra idé och jag anser att vi borde försöka igen om vi får en liknande chans. – Mattias Lilja, Paradox

Han sa även att de inledningsvis måste göra mindre investeringar och ha ett mindre team, och dessutom vara beredda att låta spelet vara kvar i prototypstadiet under en längre tid. Att Life by You var ett relativt dyrt projekt innebar att utvecklarna behövde visa framsteg snabbare än de var kapabla till, tillade han.