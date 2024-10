The Spirit of the Samurai är ett sidoskrollande actionäventyr som använder sig av en stop motion-stil för fiendernas animering, och ser helt klart ut att kunna bli ett intressant tillskott i vinterns spelsläpp.

Man spelar som en samuraj som har väckts från de döda, men dessutom som en ande och en liten krigarkatt. Målet är att försvara sin by mot horder av mytologiska varelser som attackerar, och resan går genom grottor, gravplatser, byar och mer.

Mellan striderna vankas utforskande och plattformshoppande med metroidvania-inslag, och med tiden förbättrar man sina förmågor.

The Spirit of the Samurai släpps under årets fjärde kvartal på pc.