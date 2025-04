Under Switch 2-showen avslöjade Nintendo vad "Switch 2 Edition"-spel innebär, och det var ungefär vad många trodde: snyggare varianter med nya funktioner av Switch 1-spel. Bland annat fick vi se Metroid Prime 4 som får muskontroll (i och med Joycon 2) och 4K i 60 fps med HDR. Ett performance-läge med 120 fps är också ett alternativ.

Kirby and the Forgotten Land, Mario Party Jamboree och kommande Pokémon Legends Z-A får Switch 2-versioner. Existerande ägare kan uppgradera, men det är oklart vad det blir för prislapp.

De moderna klassikerna Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Kingdom får högre upplösning, högre fps, HDR-stöd och en "Zelda Notes"; en app du kan använda på mobiltelefoner för att guida dig till shrines och annat du kanske har missat.