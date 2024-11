2019 släpptes Death Stranding till PS4, och Playstation var den enda konsolen för Hideo Kojimas märkvärdiga mästerverk – fram till idag. Plötsligt har Death Stranding Director's Cut nämligen släppts på Xbox Series X|S. Bara sådär. Dessutom säljs det för halva priset under två veckor.

Originalet till PS4 fick högsta möjliga betyg för fem år sedan.

Annars är det Death Stranding 2: On The Beach som de flesta ivrigt väntar på. Spelet släpps (tids?)exklusivt till Playstation 5 någon gång under 2025. Xbox tids nog? Omöjligt är det inte. Hideo Kojima avslöjade Xbox-exklusiva OD under Game Awards i fjol, så en Xbox-vilja finns.

Så här såg Death Stranding Director's Cut ut på PS5 när det släpptes för tre år sedan.