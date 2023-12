Game Awards kom och gick med nyheter så det sjöng om det (se alla trailers här). Mest omskrivet blev Hideo Kojimas skräckspel: OD. Detta enligt en undersökning från Fancensus. Där har man tittat på hur mediabevakningen såg ut fram till sex timmar efter showen. Då åker OD i topp.

Undersökningen ska ha skett på "global nivå", och andra spel som enligt analysen fått bred täckning (tvåa och trea på listan) är Valhalla-dlc:et till God of War Ragnarök och Dishonored-studions Marvel-spel Blade. Hellblade 2 och Jurassic Park Survival kvalar också in på topp 10.

Ett spel som inte är med på listan, men som gått rejält bra bland FZ-läsarna är No Man's Sky-gängets världsbygge Light No Fire. Det har också gått som tåget på Youtube, där det ska ha fått flest visningar av alla Game Awards-spel (via Wccftech). Faktum är att trailern blev den mest visade på Hello Games No Man's Sky-täta Youtube-kanal på blott 24 timmar, och Sean Murray tweetar skämtsamt: "Det räcker nu, ni kan sluta."