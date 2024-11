Bloober Team har efter en serie bra, men inte superbra, spel visat vad de går för med Silent Hill 2-remaken, även om den så klart bygger på originalutvecklarnas gedigna arbete. Men de vill även visa vad de kan göra med egenutvecklade idéer, och det ska göras med spelet Cronos: The New Dawn.

Det utannonserades förra månaden och är ytterligare ett skräckspel, där man i rollen som en tidsresande figur i astronautliknande dräkt färdas till framtiden för att hitta tidsrevor och färdas tillbaka till 80-talets Polen, där en apokalyptisk händelse äger rum.

Spelet har stor fokus på strider, och i en intervju med MP1ST berättar spelregissör Wojciech Piejko att de lutar mot Resident Evil och Dead Space. Det kommer även att ha en hemlig stridsmekanik som extra krydda, och han liknar den vid kapandet av lemmar i Dead Space och ficklampan i Alan Wake – att den är tidsrelaterad är nog ingen högoddsare.

Cronos: The New Dawn släpps under 2025 på Xbox Series X/S, Playstation 5 och pc.