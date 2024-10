Polska Bloober Team har gett oss en rad skräckspel under årens lopp, men aldrig något som har nåt de riktigt höga betygen, även om Layers of Fear och The Medium hade potentialen. Men det var innan de drämde till med Silent Hill 2-remaken, som trots skepsis från spelarna visade sig vara värdigt originalet.

De har inget emot att göra fler Silent Hill-spel, men i dagarna utannonserade de även något helt eget: Cronos: The New Dawn. Det är ett scifi-skräckspel där man reser mellan östeuropeiskt 80-tal och en framtid som har härjats av en pandemi som har ge ett upphov till mutantmonster.

I en intervju med Gamespot säger Jacek Zieba – regisör och producent hos Bloober – att de känner sig hemmma i skräckgenren och att det inte skulle vara lätt för studion att lämna den. Nu vill de utvecklas på ett naturligt sätt inom den, som under 2016 då han säger att folk i studion kände att de hade släppt en del skitspel och då ville utvecklas.