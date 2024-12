Det har tagit några år, men nu har The Last of Us Part II till slut utannonserats till pc. Det ryktades om en utannonsering tidigare i år, men det dröjde alltså lite längre än det ryktet menade.

Det rör sig om den remastrade versionen om släpptes på Playstation 5 i början av året, som Digital Foundry inte tyckte skilde sig jättemycket jämfört med den PS5-uppdaterade originalversionen.

Släppdatumet är hur som helst 3 april 2025.