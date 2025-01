Nu är det snart två år sedan den första säsongen av The Last of Us hade premiär, och vilken succé det blev. Vi får dock hålla oss till tåls lika längre innan vi får se den andra säsongen, som vi nu vet kommer att ha premiär i april.

Vi har inte fått något exakt datum, men väl en ny teaser-trailer (håll er borta från Youtube-kommentarerna om ni inte vill se spoilers) som visar lite mer från den svampinfekterade postapokalypsen. I den får vi en närmare titt på Abby (spelad av Kaitlyn Dever), som även tycks vara den som står för trailerns voiceover.

Andra säsongen kommer inte att täcka hela andra spelet, utan det kommer att bli minst en säsong till, och kanske fler.